Свежий выпуск Шоколадный прорыв Жулдыз КУРМАНБЕКОВА, директор по развитию компании Coraline,

Могу уверенно сказать, что только благодаря сильной президентской власти Казахстан смог осуществить экономические и политические реформы, построить успешное и авторитетное государство. По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева принята специальная государственная программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Более того, Глава государства постоянно обращает внимание на то, что мы, предприниматели, решаем важные социальные задачи, обеспечивая занятость сотен тысяч граждан.



Действительно, экономический успех позволил нам, шоколатье, развиваться и открыть свою фирму. Ведь шоколад ручной работы (его еще называют авторским, или ремесленным, или шоколадом класса гурмэ) полюбился казахстанцам и уверенно завоевывает признание в стране. А это в свою очередь дает нам возможность расширяться и приглашать на работу больше и больше сотрудников.



Мы счастливы, что в День Независимости работали не покладая рук, чтобы сделать праздник для казахстанцев сладким и вкусным. В наших планах изготовить один из ярких символов Астаны – пряничный «Хан Шатыр» с ­элементами шоколада ручной работы класса премиум. Уверена, он обязательно будет пользоваться успехом, потому что казахстанцы любят свою столицу!