Шорт-лист премии определен

В Нур-Султане под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Респуб­лики Казахстан в области науки и техники им. аль-Фараби в 2021 году.

Комиссия рассмотрела 16 работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций по следующим пяти секциям: медицинские и биологические науки, естественные науки, технические науки, гуманитарные науки, сельскохозяйственные науки.

По итогам заседания утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники им. аль-Фараби в 2021 году, который будет опубликован в средствах массовой информации.