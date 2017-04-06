​ШОС готовится к ЭКСПО-2017

– В Астане прошла 12-я встреча секретарей Совета безопаснос­ти ШОС в рамках подготовки саммита лидеров организации, который пройдет в июне во время открытия и на территории ЭКСПО. В связи с этим секретари Совета безопасности стран ШОС посетили объекты, ознакомились с подготовкой, завершением строительства павильонов. Для каждой из стран предназначены отдельные павильоны, в том числе будет отдельный павильон для ШОС, – рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РК Азамат Абдымомунов.

Как сообщил директор департамента по сервисному обслуживанию АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Диас Азбергенов, гости дали хорошую оценку проводимой работе по оформлению и подготовке экспозиций. Они также обратили внимание на единый центр обслуживания, в котором будут предоставляться услуги по регистрации иностранных граждан, оформлению таможенных сборов по принципу «единого окна».