Шоссе Коргалжын частично перекроют в Нур-Султане

Из-за строительных работ движение на столичном шоссе Коргалжын частично перекроют до 30 апреля, передает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
В рамках строительства перемычки между тепломагистралями ТМ-55 и ТМ-48 планируется начать работы по шоссе Коргалжын, на участке с пересечением улицы Ч. Айтматова.
"С 23 по 30 апреля на указанном участке, согласно прилагаемой схеме, будет перекрыто движение автотранспортных средств в сторону района Уркер", – говорится в сообщении городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
Специалисты призывают жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций.