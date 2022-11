Шотландцы превзошли эскимосов по количеству слов для обозначения снега

Ученые из Университета Глазго обнаружили в шотландском языке 421 слово, использующееся для обозначения снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Как пишет в среду, 23 сентября, The Guardian, соответствующие выводы филологи сделали на основе анализа первой части готовящегося к публикации исторического толкового онлайн-словаря шотландского языка (Historical Thesaurus of Scots).Это позволяет утверждать, что шотландцы превзошли инуитов (эскимосов), языки которых традиционно считаются самыми богатыми по количеству синонимов к слову "снег"."Погода всегда была существенным вопросом для людей, веками живших в Шотландии. Количество слов и их вариации в языке демонстрируют, насколько важно было нашим предкам говорить о погоде, которая так легко могла повлиять на их жизнедеятельность", — отметила доктор Сьюзан Ренни (Susan Rennie), преподающая английский и шотландский языки в Университете Глазго.В словаре, например, присутствуют такие слова, как flindrikin ("небольшой снегопад"), spitters ("мелкие капли" или "снежинки во время дождя или снегопада, сопровождаемого порывами ветра"), feuchter ("легко кружащийся снег"), blin-drift ("метель") и snaw-pouther ("хорошо укатанный на дороге снег").В рамках проекта Historical Thesaurus of Scots филологи планируют создать самый большой онлайн-словарь шотландского языка, который соберет слова с самых ранних времен до сегодняшнего дня. Выпуск его пилотной версии запланирован на сентябрь этого года. В первой части тезауруса будут собраны слова из двух категорий — "Погода" и "Спорт" (две самые обсуждаемые темы в Шотландии). На данный момент в рубрике "Спорт" собрано 369 слов.Мнение о том, что в эскимосских языках имеется необычайно большое количество слов для обозначения снега, было впервые озвучено американским антропологом Францем Боасом в 1911 году. Его слова часто приводятся в качестве клише при описании влияния языков на восприятие мира их носителей. Однако на самом деле в праэскимосско-алеутском языке реконструируют три корня со значением "снег": "падающий снег", "упавший снег" и "снег на земле" (то есть примерно столько же корней, сколько и в английском). Далее в ХХ веке количество слов постоянно завышалось: в разных научных и популярных трудах оно достигло нескольких десятков, а 9 февраля 1984 года неподписанная передовица в The New York Times приводила уже число сто.