Шотландцы скинутся на покупку острова Джеймса Бонда

Жители шотландского острова Грейт-Бернера, где когда-то жил граф Робин де ла Лэн-Миррлес, считающийся прототипом Джеймса Бонда, решили выкупить "шпионский клочок земли" в совместную собственность, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Вести.Ru.
Стоимость объекта площадью 21 кв. км составляет $104 тыс., пишет Daily Mail
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Из 250 жителей острова Грейт-Бернера 142 человека поддержали идею выкупить остров. В 2012 году граф Робин де ла Лэн-Миррлес, которому объект принадлежал с 1962 года, умер. Кто сейчас является официальным владельцем острова, не сообщается. Лэн-Миррлес был ближайшим другом автора романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга. Считается, что именно с графа был списан образ непобедимого Агента 007.
Известно, что Лэн-Миррлес служил в британской разведке вместе с Флемингом и был выпускником Оксфорда, аристократом и большим любителем женщин. Флеминг всегда восторгался своим другом и решил вписать его образ в историю мировой художественной культуры.
Первая книга Флеминга о Джеймсе Бонде "Казино Рояль" была опубликована в 1953 году. Дебютная картина о приключениях агента МИ-6 вышла на экраны в 1962 году. В настоящий момент снято 23 фильма о супершпионе, еще две картины должны увидеть свет в ближайшие годы. Ранее сообщалось, что на продажу выставлен еще один "шпионский остров", расположенный в архипелаге Фиджи.