Шоу на коньках – его конек... Свежий выпуск 501 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Мои друзья – мое богатство

Денис Тен перед началом представления очень волновался. Как волновался и год, и два года назад. На этот раз он предложил зрителям совершенно уникальный проект, в котором вновь был задействован феноменальный состав участников. В Алматы наш призер Сочинской Олимпиады собрал фигуристов из трех поколений: тех, на чьих примерах когда-то сам воспитывался, спортсменов сегодняшнего дня и будущих звезд мирового спорта.

Тен рассчитывал на то, что шоу-2015 станет особенным, потому что в окончательном сценарии использовалось очень много различных контрастов.

Журналистам, которые отслеживали все высказывания Дениса относительно его очередного ледового шоу и присутствовали на пресс-конференции с участием именитых гостей Алматы, было интересно ознакомиться с характеристиками, которые Тен давал своим друзьям. Потому что Денис – человек очень объективный, доброжелательный, точный в высказываниях и яркий в образах. Девушку из самого юного поколения – чемпионку России 2015 года Елену Родионову – он сравнил с ракетой, дебютировавшей на взрослых соревнованиях и сразу выигравшей все возможные медали. Двукратных олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова Тен охарактеризовал как больших друзей Казахстана, которые откликнулись на его приглашение приехать в Алматы мгновенно, совершенно однозначно и с благодарностью.

О китайских фигуристах Цин Панг и Цзянь Тонг Денис вообще говорил чуть ли не как о своих учителях. Во всяком случае с удовольствием вспомнил, что еще в 2005 году на чемпионате мира в Москве сам преподносил этой паре букеты цветов, поднимал со льда подарки от зрителей и вручал фигуристам. А потом вместе с ними выступал в различных состязаниях, в том числе на чемпио­натах мира. К слову, приезд на шоу в Алматы был вторым посещением этими спортсменами нашей страны: в 2011 году они выиграли в Астане турнир 7-х зимних Азиатских игр. Тогда чемпио­ном Азиады стал и Тен.

Тепло Денис отозвался и о своих ровесниках – американцах Майе и Алексе Шибутани, с которыми знаком с юниорских состязаний. Уникальность студентов Мичиганского университета в том, сказал Тен, что они, будучи дебютантами чемпионата мира, сумели с первого же раза выиграть медали. В одиночном катании это, пожалуй, не такая уж и редкость, а вот в танцах... Тут достижение брата и сест­ры просто рекордное.



Нас ждут за рубежом

После коллективного представления на льду всех участников шоу под юпитерами прожекторов один на один со зрителями осталась чемпионка Южной Кореи Су Ен Парк. Ее задорный танец сменило лиричное выступление Майи и Алекса Шибутани. Им на смену вышел эксцентричный канадец Элладж Балде... В который уже раз восторгаюсь виртуозным мастерством друзей Дениса Тена и, увы, до сих пор не проникся пониманием хотя бы крохотной час­ти из того, что специалисты называют концепцией этих шоу. Когда слушаю нашего фигуриста, вроде, многое становится понятно, а увижу отдельных исполнителей – никакой стройной идеи не воспринимаю. Ну вот не дано человеку концепции различать!

– В прошлом году мы сделали акцент на личностях, пригласив в Алматы звездный состав, – в который раз объяснял таким же «особо одаренным» Денис Тен. – Я не знаю другого шоу, где выступало бы столько мировых знаменитос­тей. Нынче же концепция иная. Первое отделение – это динамичное, инновационное, современное представление фигурного катания, после перерыва – преобладание классической манеры исполнения композиций.

Ледовое шоу в Алматы – чисто казахстанский проект, продолжал Денис. Он был создан у нас с чистого листа, мы ни у кого не переняли идеи, не привезли этот праздник из-за рубежа. У нас есть свои фишки, уникальные детали, которые уже у казахстанского шоу берут зарубежные коллеги. У нас всегда на представлениях присутствует живая музыка, есть уникальные номера и выдающиеся исполнители. Что касается трансляции шоу, то ее мы организовывали и в 2013 году, и в 2014-м. Будем много снимать и сейчас, а затем покажем по одному из республиканских телеканалов. Возможно, покажем запись шоу «Денис и друзья» и за рубежом.

...За несколько дней до старта Тену пришлось бессчетное количество раз отвечать на один и тот же вопрос: почему в 2015 году его шоу будет показано только в Алматы и не совершит поездку в столицу нашей страны. После очередного подобного вопроса, заданного журналистом, Денис начал издалека:

– Хочу вам признаться в том, что у меня в детстве была заветная мечта завоевать медали на чемпио­нате мира и Олимпийских играх. После выигрыша медали на Олимпиаде в Сочи передо мной серьезно встал вопрос: хочу ли я и дальше заниматься профессиональным спортом, выступать на различных международных соревнованиях? В то же время я организовывал ледовые шоу и понимал, что мне это нравится. Это интересные проекты, которые приносят пользу не только мне, но и всему нашему народу. Я понял, что в спорте достиг всего, чего хотел, но мой потенциал не исчерпан, и мне хочется полностью отдать себя зрителям. И не только тем, кто приходит на ледовые шоу, а в первую очередь своим фанатам.

В 2015 году мы планировали вывезти ледовое шоу за рубеж. В частности, в Европу. И всерьез рассматривали такую возможность, потому что интерес к шоу в мире фигурного катания нео­бычайно высок. Но по некоторым причинам такие гастроли пока на какое-то время откладываются. Вы сами видите: шоу называется «Салем, Алматы!». С одной стороны, звучит совершенно по-казахски, с другой – можно поменять Алматы на Астану, можно – на любой другой город, в том числе зарубежный. То есть наше шоу непременно будет иметь продолжение и вый­дет на международный уровень.