Шоумену Сангаджи Тарбаеву нравится посещать Астану

Общество
Меруерт Нургазинова
Известный шоумен, бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев приехал в Астану. Он был замечен на пресс-конференции с участием голливудского актера Стивена Сигала. Редакция Kazpravda.kz узнала подробности неожиданного приезда медийной личности.

"Я приехал сюда инкогнито, неофициально, – начал разговор с шутки Тарбаев. – На самом деле, приехал сюда сопроводить Бату Хасикова (российский кикбоксер – Прим. автора), моего близкого друга. Его пригласили сюда на фестиваль боевых искусств. И я не мог не воспользоваться этим случаем. Приехал в Астану в предпраздничные дни. Я здесь бывал ранее на День Астаны, 2–3 года назад, был очень большой праздник, фееричный – понравилось. Не буду кривить душой, я сюда приехал не только, чтобы проводить друга, но и чтобы увидеть праздник".

Как оказалось, бывший член Клуба Веселых и Находчивых является и экс-спортсменом. 

"К сожалению или к счастью, большинство людей меня знают как кавээнщика, я с этим не спорю, это – часть моей жизни. До КВН у меня был большой этап в жизни, я занимался восточными единоборствами. Я – обладатель черного пояса по таэквондо. Был неоднократным чемпионом Калмыкии в свое время. После окончания школы поступил в университет и играл в КВН. Но сегодня я опять занимаюсь своим любимым делом – развиваю единоборства в России. Наша компания "Файт Найтс" устраивает большие турниры в России, в которых участвует Бату Хасиков. Кстати, из Казахстана тоже приезжают ребята драться", – рассказал Сангаджи.

Тарбаев отметил наиболее запомнившихся ему казахстанских спортсменов. В их числе, конечно же, – Геннадий Головкин.

"У вас есть братья Назаровы – очень серьезные борцы. Также есть парень по прозвищу Найман. Недавно приезжал к нам Болат Киялов. В общем, есть ряд молодых бойцов-казахов, я думаю, что рано или поздно Казахстан получит аналог Головкина в ММА. Понятно, Головкин – уникальный боксер, я думаю, что в ММА Казахстан тоже будет радоваться победе своих бойцов", – отметил он.

Пользуясь случаем, продюсер одной из крупнейших промоутерских компаний Eurasia Fight Nights поздравил Астану с наступающим днем рождения, пожелав ей процветания, а всем жителям страны – успехов.

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