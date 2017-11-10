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​Схожие проблемы – общее решение

Замир Каражанов, политолог

Это актуальная тема, которая набирает оборот в последние годы, когда в мировой экономике начался «этап низких цен на сырье». По сути, мир остался без альтернативы, единственным способом обеспечить рост экономики стал человеческий капитал.

Проще пришлось тем странам, которые давно двигались по инновационному пути, сложнее оказалось Казахстану и России. Однако нужно отметить, что наши государства обладают необходимым инструментом для того, чтобы перейти к принципам «умной» экономики, и это преж­де всего – человеческий капитал. Осталось преодолеть единую для наших стран проблему – снижение престижа рабочих профессий, в силу чего реальный сектор экономики, в особенности тяжелая индустрия, сталкивается с серьезными вызовами своему развитию.

Поэтому нашим странам предпочтительно сообща вырабатывать иммунитет от такого недуга: создавать систему подготовки промышленных кадров. Актуальной в этом ключе является казахстанская модель Общества Всеобщего Труда. Еще одной актуальной темой для Казахстана является цифровизация экономики. В России этому направлению тоже придают большое значение ввиду усиления конкурентоспособности экономики.

Важно отметить, что за годы своего существования Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов наших стран стал знаковым событием. Это говорит о его влиянии на углубление двусторонних отношений. Значительный объем товарооборота между нашими странами приходится на приграничные области. Поэтому форум давно стал одним из механизмов по стимулированию экономического партнерства. Например, по итогам предыдущего мероприятия, прошедшего в Астане, было подписано 56 соглашений на общую сумму 3 млрд долларов. В этот раз заключены новые документы. Причем если часть из них касается развития приграничного сотрудничества, то другая – межгосударственного. Глава государства Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин подписали Совместное заявление по случаю 25-летия дипломатических отношений.

Все это доказывает актуальность этой диалоговой площадки как для развития двусторонних отношений, так и в масштабе глобальной политики. 

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