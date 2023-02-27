Шпага Руслана Курбанова принесла Казахстану "бронзу" Кубка мира

Фото: Национальная федерация фехтования Казахстана

Казахстанский флаг подняли над победным пьедесталом в Германии, в Хайденхайме. В минувшие выходные прошел Кубок мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, по результатам которого Руслан Курбанов выиграл бронзовую медаль. За призовые места боролись более 350 спортсменов.

На старт Руслан Курбанов вышел будучи уже 9-м в мировом рейтинге. В борьбе за "бронзу" в Хайденхайме он одержал победу над спортсменом из Кореи Taejin Son в 1/64 со счетом 15:8. В результате напряженного боя обошел венгерского чемпиона мира David Nagy в 1/32 со счетом 15:12. Непростой бой ждал Курбанова в 1/16 с олимпийским чемпионом Di Veroli Davide, который он успешно завершил со счетом 15:11. До медали оставался 1 бой с многократным чемпионом мира, олимпийским призером из Венгрии Gergely Siklosi.

Этот бой стал победным для Казахстана, Курбанов выиграл со счетом 15:12. В полуфинале у него состоялась встреча с олимпийским чемпионом из Японии Koki Kano, в результате которой казахстанец стал обладателем бронзовой медали и занял почетное 3-е место.

Сам Руслан отмечает, что награда далась ему непросто.

"На кубке в Германии была очень большая конкуренция. Мне выпали достойные соперники. Бои были напряженные и требовали много концентрации и выносливости. Очень помогла подготовка, которая началась с момента возвращения в сборную после перерыва тренера Ferenc Toth. Была крайне важна поддержка нашей федерации, президента федерации М.Г. Абуова и, конечно, близких. Безусловно рад такому результату и считаю, что у Казахстана есть огромный потенциал, чтобы претендовать на более высокие результаты. Поэтому мы уже начали подготовку к будущим соревнованиям", – прокомментировал Курбанов.

В марте мужская сборная Казахстана по фехтованию примет участие сразу в двух стартах: гран-при в Будапеште и Кубок мира в Буэнос-Айресе.