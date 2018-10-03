Шпекбаев призвал руководителей госорганов последовать примеру главы Минобороны РК

Общество
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Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал руководителей государственных органов последовать примеру министра обороны Нурлана Ермекбаева, признав проблему коррупции, сообщает Kazpravda.kz.

"Работа Агентства по формированию антикоррупционного мировоззрения дает свои плоды, однако не менее важную роль в этом процессе также должны играть все госорганы. Как отмечает Глава государства, важно повышать ответственность руководителей в вопросах усиления борьбы с коррупцией. В этой связи хочу поддержать Нурлана Байузаковича Ермекбаева, выступившего вчера с обращением к военнослужащим о недопустимости коррупции в вооруженных силах Казахстана", – написал глава АДГСПК на странице в Facebook.

По словам Шпекбаева, несмотря на тенденцию снижения коррупционных правонарушений в стране второй год подряд, вопросы, которые поднял министр, остаются все еще актуальными для всего силового блока.

"Публичное признание проблемы и намерение о ее искоренении является критически важной составляющей успеха. Почему бы примеру министра обороны не последовать другим руководителям!?" – обратился он.

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