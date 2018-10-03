Шпекбаев призвал руководителей госорганов последовать примеру главы Минобороны РК

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал руководителей государственных органов последовать примеру министра обороны Нурлана Ермекбаева, признав проблему коррупции, сообщает Kazpravda.kz
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"Работа Агентства по формированию антикоррупционного мировоззрения дает свои плоды, однако не менее важную роль в этом процессе также должны играть все госорганы. Как отмечает Глава государства, важно повышать ответственность руководителей в вопросах усиления борьбы с коррупцией. В этой связи хочу поддержать Нурлана Байузаковича Ермекбаева, выступившего вчера с обращением к военнослужащим о недопустимости коррупции в вооруженных силах Казахстана", – написал глава АДГСПК на странице
в Facebook.
По словам Шпекбаева, несмотря на тенденцию снижения коррупционных правонарушений в стране второй год подряд, вопросы, которые поднял министр, остаются все еще актуальными для всего силового блока.
"Публичное признание проблемы и намерение о ее искоренении является критически важной составляющей успеха. Почему бы примеру министра обороны не последовать другим руководителям!?" – обратился он.