Шпионские очки пытались передать в колонию Туркестанской области

Доставку очков с портативной камерой удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При досмотре почтовой бандероли на имя одного из осужденных были обнаружены специальные очки, в которые была встроена скрытая микрокамера. По предварительным данным, посылка предназначалась ранее судимому гражданину, осужденному на 14 лет за похищение человека, вымогательство и терроризм.

По данному факту на место прибыла следственно-оперативная группа, материалы направлены для принятия процессуального решения.

Несмотря на неоднократные предупреждения, а также проводимые меры по противодействию незаконной деятельности, на территорию пенитенциарных продолжают поступать запрещенные для пользования предметы и товары.

«С начала года сотрудниками уголовно-исполнительной системы Шымкента и Туркестанской области пресечено более 20 попыток передачи запрещенных предметов через посылки и бандероли. Чаще всего это наркотические вещества и сотовые телефоны. Для нас это первый факт попытки передачи такого устройства. Ранее аналогичных фактов по Шымкенту не отмечалось», – прокомментировали в региональном ДУИС.