"Шпионскую" ручку с функциями аудио и видеозаписи продавал житель Щучинска

Житель города Щучинск пытался продать по объявлению "шпионскую" ручку с функциями аудио и видеозаписи, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в ходе мониторинга сети интернет обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудио-видеоустройством, которое разместил 46- летний житель Щучинска. Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством республики, в части ст. 399 УК РК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".
Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются.