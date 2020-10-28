"Шпионскую" ручку с функциями аудио и видеозаписи продавал житель Щучинска

Айдана Демесинова
Фото: fastbox.su
Житель города Щучинск пытался продать по объявлению "шпионскую" ручку с функциями аудио и видеозаписи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудники подразделения криминальной полиции Бурабайского РОП в ходе мониторинга сети интернет обнаружили объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудио-видеоустройством, которое разместил 46- летний житель Щучинска. Такое устройство может использоваться для негласного получения и записи информации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что оборот таких специальных технических средств строго регламентирован законодательством республики, в части ст. 399 УК РК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время назначена экспертиза. Следственные действия продолжаются.

