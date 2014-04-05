Шрифт поможет сэкономить

В качестве веского аргумента паренек ссылается на эксперимент в своей школе. Оказалось, что замена во внутренней переписке шрифта Times New Roman на похожий тип – Garamond, однако требующий меньшего потребления чернил, позволила сэкономить учреждению почти 21 тыс. долларов.

Ранее экономия начиналась с уменьшения использования бумаги, считает юное дарование. Однако никто не подумал о меньшем потреблении чернил, которые в супермаркетах стоят подчас дороже хороших духов. В среднем американский школьный преподаватель распечатывает в день до тридцати страниц текста. Использование экономного шрифта с более тонкими линиями в написании в масштабах страны принесет впечатляющую экономию.

Владимир ОСИПОВ