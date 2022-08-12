Схрон оружия и боеприпасов обнаружили на кладбище в Таразе

Схрон оружия и боеприпасов обнаружили на кладбище города Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жамбылские полицейские в режиме нон-стоп проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску похищенного оружия.

К примеру, сотрудники управления криминальной полиции ДП области совместно с сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы на территории кладбища в Таразе обнаружили полиэтиленовый пакет. Оттуда изъято 2 пистолета, гладкоствольное ружье, 17 патронов, железный щит от бронежилета.

Также 4 августа стражи порядка совместно с сотрудниками УЖД 158/1 в Жамбылском районе обнаружили полиэтиленовый пакет с автоматом, похищенным из Департамента полиции, и двуствольное гладкоствольное ружье.

8 августа в областном центре под завалами камней найден мешок, внутри которого были пистолет и гладкоствольное одноствольное ружье. В этот же день рядом с автозаправочной станцией был обнаружен автомат. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

С 1 августа 2022 года всего изъято 8 единиц стрелкового оружия.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.