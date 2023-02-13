Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе

Фото: polisia.kz

В Таразе в ходе отработки оперативной информации по улице Кошеней в отверстии бетонной плиты полицейские обнаружили полипропиленовый пакет с оружием и боеприпасами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-ЗК со стертыми заводскими номерами, пневматический пистолет МР-654К калибра 4,5 мм, 85 патронов различного калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств, или добровольно сдавшие это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям.

Анонимность гарантируется, отметили в полиции.