Схрон с оружием нашли в Таразе

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе осмотра тайника сотрудники обнаружили нарезное гладкоствольное ружье 12 калибра, 16 штук боеприпасов 12 калибра и 25 штук патронов пистолета "ПМ", а также 138 патронов автомата Калашникова со стертыми номерными знаками.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводятся следственные действия, добавили в полиции.