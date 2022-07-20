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Схрон с оружием обнаружили на кладбище в Жамбылской области

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории кладбища.

Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal калибра 9 мм, 1 светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12 калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

 

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