Схрон с оружием XX века обнаружили в ВКО

Фото: Департамент УИС по ВКО

В Усть-Каменогорске сотрудники Департамента УИС по ВКО совместно с полицейскими обнаружили тайник с оружием, передает Kazpravda.kz.

Тайник был расположен в 18 км. от областного центра в районе села Самсоновка, под мостом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДП ВКО, учреждения «17 КУИС МВД РК и следственно-оперативной группы Левобережного ОП УП Усть-Каменогорска был обнаружен предмет похожий на огнестрельное оружие «обрез».

Согласно экспертизе, изъятое оружие является обрезом гладкоствольного курского охотничьего ружья модели «ЗК». Обрез

изготовлен еще в XX веке, самодельным способом, путем укорачивания ствола и удаления приклада, и является пригодным для производства выстрелов.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств).

"По предварительным данным, оружие хранилось более двух лет. За этот месяц это второй тайник, обнаруженный и ликвидированный совместно с сотрудниками полиции", – рассказал заместитель начальника учреждения №17 КУИС МВД РК Ернар Ибраев.