Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке закрыли из-за сильных снегопадов

Сильные снегопады, обрушившиеся на северо-восток США, привели к отмене всех заседаний и мероприятий, запланированных на сегодня в штаб-квартире ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В связи с суровыми погодными условиями, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке в четверг закрыта", - говорится в сообщении канцелярии генерального секретаря всемирной организации. 

В течение дня в штаб-квартире ООН должен был пройти ряд мероприятий, в том числе заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное стратегии борьбы с терроризмом.
Сильные снегопады, обрушившиеся в ночь на 9 февраля на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс, привели к отмене свыше 3 тысяч авиарейсов, а также отмене занятий в школах. В Нью-Джерси при этом только в первые часы снегопада на дорогах произошло более 50 аварий. 

Всего за несколько часов температура в Нью-Йорке упала с 12 градусов Цельсия в среду вечером до минус 1 градуса в четверг утром. Ожидается, что толщина снежного покрова составит около 20 см, а в Бостоне (штат Массачусетс) и в восточных районах штата Мэн – до 45 сантиметров.

