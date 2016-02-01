​Штабной порядок

– Основной задачей Республиканского предвыборного штаба будут являться обеспечение эффективной избирательной кампании, разъяснение новой предвыборной программы партии и самое главное – достижение убедительной победы на предстоящих выборах и в Мажилис, и в маслихаты, – подчеркнул А. Мырзахметов.

В состав РПШ вошли включенные в партийный список кандидаты, известные партийные и общественные деятели, члены Политсовета партии, кроме того, в состав штаба включены новые лица из числа представителей активной молодежи. В состав республиканского, региональных и территориальных штабов вошли около 3,5 тыс. партийцев, также в их работе будут принимать участие более 29 тыс. доверенных лиц и порядка 27 тыс. активистов партии.

Как отметил А. Мырзахметов, на сегодня в партии составлен четкий план действий с охватом разных слоев населения, подготовлен республиканский сетевой график деятельности штаба с учетом выездов в регионы страны, а также разработан медиаплан.

– Партия «Нур Отан» заявляет о своей полной готовности к электоральной кампании, – подчеркнул глава РПШ.

Присутствовавшие на брифинге члены Республиканского предвыборного штаба также отметили свою готовность приступить к работе.

– Хочу подчеркнуть, что «Нур Отан» – это не «сезонная» партия, которая активизируется только в предвыборный период. «Нур Отан» последовательно и постоянно работает на благо страны и народа, реализуя важнейшие задачи, нацеленные на развитие государства, улучшение благосостояния, рост экономики, – это и Стратегия «Казахстан-2050», и План нации «100 конкретных шагов», – отметил Куаныш Султанов, депутат Мажилиса V созыва, включенный в список кандидат партии на предстоя­щие выборы.

Также включенная в партийный список экс-мажилисвумен Ирина Аронова отметила, что к электоральной кампании нуротановцы приступают с хорошим, «боевым» настроением. Как считает член РПШ, партии есть с чем идти на предстоящие выборы, есть что предложить своим избирателям. Она также отметила, что «Нур Отан» имеет разветвленную сеть партийных организаций по всей стране, которые будут активно включены в избирательный процесс не только парламентских выборов, но и выборов в местные маслихаты.

В свою очередь ректор Казахского национального университета искусств, член РПШ и кандидат от партии Айман Мусахаджаева выразила уверенность, что в предстоящей предвыборной работе активное участие примут многочисленные известные личности, состоящие в рядах партии. Это деятели культуры, спортсмены, ученые, которые со знанием дела будут рассказывать казахстанцам о том, какую большую роль сыграла партия и ее Лидер в тех несомненных достижениях, которых страна достигла за годы независимости.

– Сейчас, в такое очень сложное время, особенно важно слышать народ, и мне кажется, «Нур Отан» – это партия, которая действительно слышит и, главное, реагирует на голос народа, – высказала мнение известная телеведущая, также включенная в партийный список, – Майя Веронская.

В подтверждение своих слов она напомнила, что по всей стране работают десятки общественных приемных партии, в которые ежегодно поступают десятки тысяч обращений граждан, каждое из которых рассматривается, и конкретные проблемы находят конкретное решение.