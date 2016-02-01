​Штабной порядок

Свежий выпуск
407
Юлия МАГЕР

– Основной задачей Республиканского предвыборного штаба будут являться обеспечение эффективной избирательной кампании, разъяснение новой предвыборной программы партии и самое главное – достижение убедительной победы на предстоящих выборах и в Мажилис, и в маслихаты, – подчеркнул А. Мырзахметов.

В состав РПШ вошли включенные в партийный список кандидаты, известные партийные и общественные деятели, члены Политсовета партии, кроме того, в состав штаба включены новые лица из числа представителей активной молодежи. В состав республиканского, региональных и территориальных штабов вошли около 3,5 тыс. партийцев, также в их работе будут принимать участие более 29 тыс. доверенных лиц и порядка 27 тыс. активистов партии.

Как отметил А. Мырзахметов, на сегодня в партии составлен четкий план действий с охватом разных слоев населения, подготовлен республиканский сетевой график деятельности штаба с учетом выездов в регионы страны, а также разработан медиаплан.

– Партия «Нур Отан» заявляет о своей полной готовности к электоральной кампании, – подчеркнул глава РПШ.

Присутствовавшие на брифинге члены Республиканского предвыборного штаба также отметили свою готовность приступить к работе.

– Хочу подчеркнуть, что «Нур Отан» – это не «сезонная» партия, которая активизируется только в предвыборный период. «Нур Отан» последовательно и постоянно работает на благо страны и народа, реализуя важнейшие задачи, нацеленные на развитие государства, улучшение благосостояния, рост экономики, – это и Стратегия «Казахстан-2050», и План нации «100 конкретных шагов», – отметил Куаныш Султанов, депутат Мажилиса V созыва, включенный в список кандидат партии на предстоя­щие выборы.

Также включенная в партийный список экс-мажилисвумен Ирина Аронова отметила, что к электоральной кампании нуротановцы приступают с хорошим, «боевым» настроением. Как считает член РПШ, партии есть с чем идти на предстоящие выборы, есть что предложить своим избирателям. Она также отметила, что «Нур Отан» имеет разветвленную сеть партийных организаций по всей стране, которые будут активно включены в избирательный процесс не только парламентских выборов, но и выборов в местные маслихаты.

В свою очередь ректор Казахского национального университета искусств, член РПШ и кандидат от партии Айман Мусахаджаева выразила уверенность, что в предстоящей предвыборной работе активное участие примут многочисленные известные личности, состоящие в рядах партии. Это деятели культуры, спортсмены, ученые, которые со знанием дела будут рассказывать казахстанцам о том, какую большую роль сыграла партия и ее Лидер в тех несомненных достижениях, которых страна достигла за годы независимости.

– Сейчас, в такое очень сложное время, особенно важно слышать народ, и мне кажется, «Нур Отан» – это партия, которая действительно слышит и, главное, реагирует на голос народа, – высказала мнение известная телеведущая, также включенная в партийный список, – Майя Веронская.

В подтверждение своих слов она напомнила, что по всей стране работают десятки общественных приемных партии, в которые ежегодно поступают десятки тысяч обращений граждан, каждое из которых рассматривается, и конкретные проблемы находят конкретное решение. 

Популярное

Все
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой
У этого города есть свои герои
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
Магический голос Смоктуновского наполнил особой душевностью фильмы об озере Маркаколь
Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек
Потоки воды движутся на Кульсары
Изначальный сценарий фильма «Александр Невский» – первая серьезная попытка вывести на экран взаимоотношения русского князя с Золотой Ордой
Какие инфраструктурные инициативы озвучил Токаев на заседании Национального курултая
Зайди в юрту – прими правильное решение
Кристина Гуляс свободно говорит по-казахски с 12–13 лет, а помогли ей друзья и соседи
Уголь можно не только сжигать!
Двери вузов Южной Кореи открыты для выпускников наших школ
Знает язык в совершенстве. Виктория Хан делится секретами успеха в спорте и работе
Большая вода: 250 тонн гумпомощи собрали астанчане для пострадавших
Латиница «оживает» на экране смартфона
Голубые береты преподали старшеклассникам необычный урок НВП
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Транзит становится основной статьей экспорта услуг
Появятся комфортные школы
Потоки воды движутся на Кульсары
Предупрежден – значит вооружен!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]