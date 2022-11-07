Штабные встречи

Предвыборный штаб Каракат Абден посетили руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк и член этого штаба Алла Харченко.

В ходе встречи кандидат в президенты проинформировала международных наблюдателей о ходе агитационной кампании, работе предвыборного штаба, рассказала о своей предвыборной программе.

В тот же день Каракат Абден провела совещание в республиканском предвыборном штабе по вопросам осуществления агитационной работы. Как было отмечено, агитация проводится активно.

– Кандидат провела более 20 предвыборных встреч с избирателями в регионах. Состоя­лись поездки в города Косшы, Караганду, Экибастуз, Павлодар, Семей, Есик, Талгар, Актобе. Не остаются без внимания и жители поселков. Также предвыборные встречи проводят доверенные лица Каракат Абден. В целом по республике работают 20 предвыборных штабов кандидата, привлечено свыше 2 000 волонтеров. Для удобства избирателей функ­ционируют штабы в крупных районных центрах, – рассказал руководитель республиканского штаба Арман Уразгулов.

В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Кызылординскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Костанайскую области и область Улытау.