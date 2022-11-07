Свежий выпуск Штабные встречи 7 ноября 2022 г. 0:00 Полина Федорова Предвыборный штаб Каракат Абден посетили руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк и член этого штаба Алла Харченко. В ходе встречи кандидат в президенты проинформировала международных наблюдателей о ходе агитационной кампании, работе предвыборного штаба, рассказала о своей предвыборной программе. В тот же день Каракат Абден провела совещание в республиканском предвыборном штабе по вопросам осуществления агитационной работы. Как было отмечено, агитация проводится активно. – Кандидат провела более 20 предвыборных встреч с избирателями в регионах. Состоялись поездки в города Косшы, Караганду, Экибастуз, Павлодар, Семей, Есик, Талгар, Актобе. Не остаются без внимания и жители поселков. Также предвыборные встречи проводят доверенные лица Каракат Абден. В целом по республике работают 20 предвыборных штабов кандидата, привлечено свыше 2 000 волонтеров. Для удобства избирателей функционируют штабы в крупных районных центрах, – рассказал руководитель республиканского штаба Арман Уразгулов. В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Кызылординскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Костанайскую области и область Улытау.