В Шымкенте намного чаще стали диагностировать коронавирусную инфекцию у детей.

С 11 января город вошел в «крас­ную» зону. На перемене цвета сказался резкий рост заболеваемости COVID-19. За первую половину января зарегистрирован 2 781 случай, в том числе среди детей до 18 лет – 495 случаев. Это в 5,5 раза больше по сравнению с январем прошлого года. Неудивительно, что школьников отправили на дистанционное обучение, которое может продлиться, как минимум, до конца третьей четверти.

Более 2 тыс. горожан сейчас проходят лечение от КВИ. Около трети из них, с учетом тяжести их состояния, госпитализированы в стационары, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Руководство городского управления здравоохранения посчитало нужным открыть в городе инфекционный стационар для беременных и рожениц, заразившихся коронавирусом. Здесь лечение проходят те, у кого средняя и тяжелая степень течения болезни.

Стационар рассчитан на 100 мест. Пока сюда госпитализировано чуть больше двух десятков пациенток, среди которых семь – с новорож­денными малышами.

Медики отмечают, что около 80% всех заболевших имеют клинические признаки. Так что распознать болезнь несложно и насторожиться следует уже при появлении первых симптомов. И продолжают призывать граждан прививаться, считая укол лучшим средством для смягчения течения болезни.

Статистика утверждает, что свой вклад в формирование коллективного иммунитета уже внесли 99,6% населения города. Все они получили первую дозу вакцины. Вторым компонентом привиты 97,1% от запланированного количества шымкентцев. Ревакцинацию прошли чуть больше 50 тыс. жителей.

С начала этой недели – во вторник и понедельник – число положительных тестов снизилось от пикового значения, достигшего 370 случаев в сутки. Из хороших новостей еще и то, что в Шымкенте пока не выявлен новый штамм вируса «омикрон». Впрочем, руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов не исключает, что его просто пока не выявили.

Сейчас проводится секвенирование, то есть это отдельные исследования на штамм «омикрона». Провести их решено потому, что по клиническим проявлениям и симп­томам заболевания есть явные признаки нового штамма.

– Симтомы «омикрона» схожи с симптомами ОРВИ и гриппа, – напоминает Бакытжан Позилов. – Это сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляются повышенная температура, сильная слабость и головная боль. Этот штамм коронавируса примечателен также высокой заразностью и коротким инкубационным периодом.

Из-за сложной эпидситуации в Шымкенте запретили даже крещенские купания. Купаться в Кошкар-ате и других общественных местах нельзя будет ни вечером 18-го, ни утром 19 января 2022 года.

Жителям рекомендуют перенес­ти обряд на дом, взяв для этого специально подготовленную воду в шести церквях, расположенных на территории города. И напоминают, что за нарушение карантинного запрета и купание на Крещение граждан могут привлечь к административной ответственности по статье 490 КоАП РК за нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объеди­нениях. За это предусмот­рен штраф в размере 50 МРП.

