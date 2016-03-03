​Штормит и потряхивает...

Рост инфляции возник в странах Балтии уже через два года по вступлении в Евросоюз. Перед кризисом 2008 года среднегодовая инфляция в Латвии достигала 10,1%, в Эстонии – 6,6%, в Литве – 5,7%. Накануне нового экономического кризиса, когда средний уровень инфляции в ЕС составлял лишь 3,7%, в странах Балтии показатель превышал 10% (в Эстонии – 10,6, в Латвии – 15,3 и в Литве – 11,1%).

На задворках ЕС

В Латвии, Литве и Эстонии на первый план вышли суровые будни с экономическими, энергетическими, социальными и другими проблемами. К тому же, ввиду некоторой «второсортности», полученной странами Балтии в ЕС, проблемы придется решать самостоятельно. Но надеясь хотя бы на одобрительный кивок из Брюсселя. При этом в среде балтийских экспертов зафиксировано мнение о том, что «страны готовы терять свою идентичность и идти в рабство к Евросоюзу».

К примеру, за два года до юбилейной даты пребывания балтийских стран в ЕС, на международной конференции по социальной политике в Вильнюсе преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айне Рамонайте заметила: «Разочарование, уничижение наших граждан связаны с тем, что из благоденствующих республик Советского Союза мы превратились в захудалые задворки Европы». Хотя, если судить по численности, обустроить Балтию не столь сложно: в Литве проживает менее 3 миллионов человек, в Латвии около 2 миллионов, в Эстонии – 1,3 миллиона человек. Кстати, на белорусском сайте «Военно-политическое обозрение» сообщалось, что результаты состоявшейся в 2011 году переписи населения в этих странах оказались столь шокирующими, что огласили ложную информацию, чтобы у ЕС «не возникло неудобных вопросов»...

Страны Балтии не имеют больших запасов природных ресурсов, что негативно отражается на экономике. Демог­рафическая ситуация складывается с отрицательной динамикой, поскольку смертность превышает рождаемость. К тому же высок уровень эмиг­рации населения в более развитые страны Европы.

Эксперты констатируют, что страны Балтии утратили экономический потенциал почти моментально, крупная экономика поглотила мелкую, даже косточек не выплюнув. Очевидно, что развитие хозотраслей остановлено и имеет тотальную зависимость от международной донорской помощи в виде кредитов. ЕС сначала подсадил литовцев, латышей и эстонцев на кредитную иглу, а потом обеспечил себя дешевой рабочей силой. В этих трех странах довольно высокий уровень безработицы, в среднем около 15%.

Экономисты предлагают более конструктивно выстроить инвестиционную политику стран Балтии, поскольку в них есть и сельскохозяйственный, и туристический потенциал, имеется возможность развивать логистику. Подчеркивается, что отсутствие новых рабочих мест и прироста ВВП связаны со сдерживаемым потоком возможных капиталовложений в экономику этого региона из-за рубежа.

Мытьем и постирушкой

Нерадостное положение дел связано с тем, считает ряд аналитиков, что Европе не нужны экономически развитые страны Балтии. В Евросоюзе есть три центра: Германия, Франция и… Еврокомиссия. По всему нынешняя патовая ситуа­ция в экономике Балтийских государств – «выходцев из СССР» – устраи­вает всех троих. Возможно, ей по каким-то неясным причинам радуется и руководство независимых Литвы, Латвии и Эстонии... Однако в СМИ фиксируется: негативное влияние на социальную сферу налицо.

Ряд фактов свидетельствует, что специалисты высочайшего класса готовы выехать из этих стран на заработки куда угодно. Готовы получить самую грязную, простейшую работу, зарабатывая на чужбине деньги на хлеб насущный. И сами гордые прибалты, и жители Евросоюза, принявшего латышей, литовцев и эстонцев в свою «дружную европейскую семью», не скрывают, что основные вакансии есть лишь на плантациях или при уходе за лежачими больными. Именно они будут ждать основную массу рабочих рук из стран Балтии.

«Процесс миграционных тенденций в балтийских государствах с каждым годом становится все более актуальным. Зарплаты и пенсии стали совсем не европейскими, в результате чего молодежь бежит туда, где больше платят. За ней потянулись люди и старшего возраста. Города опустели», – сообщает сайт belvpo.com.

Именно поэтому прибалтийских гостей в Европе, без преувеличения, именуют «гастарбайтерами», которые счастливы будут получить любую, даже самую бесперспективную и низкооплачиваемую работу, лишь бы зацепиться в любом из экономически благополучных государств ЕС.

Заводы? Нет, не слышали

Что же получили страны Балтии в результате вступления в благодатный союз, помимо безвизового въезда в Европу?

Большинство заводов, которые не были развалены после распада СССР, не влились в экономику ЕС по разным причинам. Так, в Латвии уже нет определяющего вида тяжелой промышленности – металлургии: несколько лет назад завод Liepajas metalurgs, чья история началась в 1882 году, объявлен банкротом. Финансовые отчеты завод перестал предоставлять с 2013 года, что можно проверить на интернет-страничке предприятия и на официальном сайте биржи NASDAQ OMX Riga, входящей в NASDAQ OMX Group. Чем занимаются последние годы около 2 тыс. металлургов, остается неясным.

В просторных корпусах Вильнюсского объединения «Сигма», выпускавшего промышленную и военную электронику, а также Каунасского станкостроительного завода открыты торговые лавки, выставочные павильоны и службы сервиса.

В Клайпеде не стало ткацкой фабрики, консервного завода, крупного рыбопромыслового объединения…

Кроме того, перестало развиваться и сельское хозяйство государств Балтии из-за различий в величине дотаций для стран ЕС. Аграрии Латвии, Литвы и Эстонии оказались неконкурентоспособными в рамках Евросоюза. В Латвии закрылось 2 сахарных завода, и теперь латыши покупают сахар у поляков.

Итак, страны Балтии уже более десятка лет мечутся в поисках самоопределения, своего рода «специализации» в ЕС. Прагматики и снобы в СССР, сейчас они не могут встроиться в дискурс «быть европейцами – значит быть рациональными». Литва, Латвия и Эстония слывут в Европе акцептором дотаций из европейских финансовых фондов. Перетягивая на себя в больших количествах европейские деньги, Балтия падает в «долговую яму» и одновременно вызывает недовольство налогоплательщиков Европы.

Вот слова эксперта в области политической экономики Аушры Мальдейкене, считающей, что литовскую экономику спасают лишь европейские выплаты: «Мы любим посмеяться над греками и поучаем французов, как работать, но сами получаем деньги из Германии. Если бы не было помощи ЕС, Литва рухнула бы».

Отсюда вывод: если что-то не выгодно странам Балтии, но выгодно «старой» Европе, ее ничто не сдержит. Например, когда в ЕС приняли решение сократить энергетическую зависимость от России, то к голосам Латвии, Литвы и Эстонии прислушиваться не стали. А эти страны все еще не включены в общеевропейскую энергетическую систему. Энергосистемы стран Балтии входят в Восточную синхронную зону (ЕЭС/;ОЭС) – ЕЭС России и стран СНГ (за исключением Армении и Туркменистана). И ранее 2025 года прибалтам некуда деваться. Да и после обозначенного срока нет гарантии, что полнота и качество энергоснабжения останется хотя бы на нынешнем уровне.

Выходит, надежды на то, что ЕС даст экономике стран Балтии новый рынок сбыта и их в «высший свет», рухнули. Если кризис 2008 года скинул с граждан этих стран «розовые» очки, то наблюдаемая сейчас волна кризиса демонстрирует весь спектр наболевших проблем в «благословенном» Евросоюзе.

«Период восторженной любви прошел, наступили суровые будни. В балтийских странах вообще и в Латвии в частности происходит переоценка произошедших 20 лет назад событий», – говорится в статье, опубликованной на известном латвийском ресурсе nasha.lv. Осталось дождаться выводов.