Штормовое предупреждение из-за метели объявлено сразу в нескольких регионах Казахстана

Усиление ветра, туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики 26 февраля на территории Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .

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На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, в южной половине Казахстана - осадки в виде дождя и снега.

На остальной территории Казахстана под влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков.

На юго-востоке и западе республики ожидается гололед.

По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Жетысуской, Павлодарской и Костанайской областях.