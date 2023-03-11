Штормовое предупреждение: Казахстан накроет сильный дождь

Ветер, туман, сильные осадки и гололед ожидаются в Казахстане 12 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: Kazpravda.kz

Под влиянием ложбины циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ней, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке республики – сильные осадки, на юге, юго-востоке – сильный дождь.

Лишь на западе страны - без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на юге, юго-востоке страны – гроза.

На юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской, ночью и утром на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, утром и днем на юге, в горных районах Алматинской, днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской и Алматинской областях и в Астане.