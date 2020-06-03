Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и семи областях РК

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 7 областях. В этот день, 4 июня синоптики прогнозируют усиление ветра с пыльной бурей и грозы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем в Акмолинской области на востоке ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Вероятность шторма - 95-100%.
В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
В Мангистауской области на севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Днем на юге сохранится сильная жара 38 градусов.
В Северо-Казахстанской области на протяжении двух дней ожидается местами гроза, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северный порывы 15-20 м/с.
В Алматинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
Днем 3-4 июня в Атырауской области на юге ожидается очень сильная жара 40 градусов. Днем 3 июня в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов. г. Атырау: днем 3 июня ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов.
