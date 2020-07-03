Общество
Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и восьми областях РК
Специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение 3 июля в столице и 8 областях Казахстана, передает Kazpravda.kz
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По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Нур-Султане временами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.
В Атырауской области будет сильная жара 36 градусов.
В Туркестанской области местами гроза. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области местами тоже пройдет гроза.
В Акмолинской области местами прогнозируется сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный. На юге сильная жара 35 градусов.
В Павлодарской области местами - гроза, шквал. Днем местами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, северный, при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области местамипрогнозируется гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, местами до 15-20, днем с порывами до 25 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный днем, местами до 15-20 метров в секунду.