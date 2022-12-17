Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Туман, гололед и ветер прогнозируют 18 декабря.

Фото: Kazpravda.kz

Штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем 18 декабря на западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, днём на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ветер усилится до 18 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с порывами в 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается низовая метель.