Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики прогнозируют пыльные бури, туман и понижение температуры до минус 10 градусов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 октября в нескольких регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильном ветре, пыльных бурях, тумане и заморозках, передает Kazpravda.kz.

По данным РГП «Казгидромет», сильный ветер и пыльные бури прогнозируются в Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях. В отдельных районах порывы ветра достигнут 23–28 метров в секунду.

Туман ожидается в горных районах областей Жетісу и Жамбылской, а также в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и областях Ұлытау и Абай.

Кроме того, в Алматы, Шымкенте и ряде областей прогнозируются заморозки. Температура воздуха местами опустится до минус 1–10 градусов.

В связи с неблагоприятным прогнозом жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и следить за сообщениями экстренных служб.