Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

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В Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт Комитета по ЧС Министерства внутренних дел РК.
Ночью 3 апреля в Южно-Казахстанской области будут осадки, местами сильные (дожди с переходом в мокрый снег). Также местами ожидаются туман, усиление северо-западного ветра 15–20, порывы 25 м/с. Ночью 3–4 апреля температура понизится до 2–7 градусов холода.
В Жамбылской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег), туман. Ночью 3 апреля столбик термометра опустится до 0–5, местами 8 градусов мороза.
В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области, в горах Таласского Алатау и Угамском хребте в период сохраняется опасность схода снежных лавин, не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
В ближайшие сутки, 3 апреля, на низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей ожидается формирование паводков, склонового стока; на реках ВКО – образование заторов.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юге, юго-востоке местами сильные осадки, лишь на северо-западе и юго-западе страны осадков не будет. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, на юге – гроза. В Костанайской области местами ожидается утром и днем туман, гололед, ночью усиление ветра 15–20 м/с, днем порывы 15–20 м/с. В Южно-Казахстанской области – местами туман, гроза, ветер 15–20, ночью порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области – местами усиление ветра 15–20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель. В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ветер 15–20 м/с. В Актюбинской области местами будет низовая метель, гололед, ветер 15–20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15–20 м/с. Местами ожидаются в Атырауской области днем – ветер 15–20 м/с, в Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.