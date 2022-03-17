Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации метеослужбы, на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области прогнозируется низовая метель, на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный, на востоке области порывы 16 м/с.

В Алматинской области вгорах Илейский Алатау, Жетысусский Алатау временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Киргизский Алатау: местами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20, временами 23 м/с. Таласский Алатау: временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Тарбагатай: ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области будет туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре, на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель. В Жезказгане ожидается низовая метель.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области гололед. Сохраняется ветер северо-западный в центре области 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман.