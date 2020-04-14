Общество
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
Айдана Демесинова
В восьми областях республики объявили штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем 15 апреля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Местами гроза. 15-16 апреля местами туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 15 апреля ожидается гроза. Сутки 15-16 апреля ветер юго-западный 15-20 м/с.

15 апреля в Костанайской области прогнозируется ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 15 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 18 м/с.

 Днем 15 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с. В Уральске днем 15 апреля ожидается ветер юго-западный, южный порывы 18 м/с.

15 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 15 апреля ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с

15 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман, преимущественно в центре и на востоке области. Ветер юго-западный, западный, местами порывы 15-20 м/с, преимущественно на севере и востоке области. В Караганде ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

15 апреля в Мангистауской области ожидаются днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, местами 17-22 м/с. В Актау 15 апреля ожидаются днем пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, 15 апреля в Павлодарской области прогнозируется  ветер западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

15 апреля ночью в Туркестанской области местами ожидаются гроза, в горных и северных районах заморозки 2 градуса. Местами сохраняется туман.

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