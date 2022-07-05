Фото: Kazpravda.kz
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение для большинства регионов республики, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в выходной, 6 июля, в Казахстане ожидаются гроза, дожди и резкие порывы ветра.

На севере, юге, в центре Кызылординской области прогнозируются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере области 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юго-востоке области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на западе Улытауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в южной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе, юге, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области град, шквал. Ветер северный, на юге, северо-востоке 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

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