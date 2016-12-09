Штормовое предупреждение объявлено на севере Казахстана
Ксения Воронина
Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям СКО.
"По данным филиала РГП "Казгидромет" днем 10-го, сутки 11 декабря на территории области ожидается усиление юго-западного ветра, 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. Местами метель. В связи с этим ДЧС СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС", – говорится в сообщении.
Также гражданам рекомендуют организовать свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении.
"Возьмите под особый контроль детей, ограничьте выходы и выезды за пределы населенных пунктов, сообщите данную информацию соседям, окажите помощь больным и престарелым", – отметили спасатели.