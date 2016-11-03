Штормовое предупреждение объявлено сразу в 4 областях Казахстана

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Информацию о штормовом предупреждении распространил ДЧС Алматы, передает Kazpravda.kz.
По данным филиала РГП "Казгидромет", на территории Южно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей завтра, 4 ноября ожидаются осадки, местами сильные. Ветер северо-западный, на востоке республики северо-восточный местами 18–23 м/с, порывы более 30 м/с. Местами туман, гололед.
Днем 4 ноября в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается понижение температуры до 0–5, местами 10 тепла, ночью 5–6 ноября понижение температуры до 3–8, местами до 11 мороза.
Ночью и утром 4 ноября в Жамбылской области ожидаются осадки, местами сильные. Ветер северо-западный 23–28 м/с, порывы более 30 м/с. Местами туман, гололед.
Особую осторожность рекомендуется проявлять водителям при эксплуатации транспортных средств.