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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В Мангистауской области 5 декабря местами ожидается туман, усиление ветра юго-восточного направления 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области 5-6 декабря ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 15-20 м/с, пройдет снег, метель, порывы ветра до 23 м/с.
В Кызылординской области 5-8 декабря местами ожидается туман.
Днем 5 декабря местами по Южно-Казахстанской области ожидается сильный снег, туман, гололед.