Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным РГП «Казгидромет», 28 ноября в ряде регионов страны ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Снег, метель и гололёд ожидаются в Астане, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай. В отдельных районах ожидается сильный снег и метель.

Штормовой ветер прогнозируется в ряде регионов, порывы достигнут 23–29 м/с, а в Восточно-Казахстанской области местами — 30 м/с и более.

Туман ожидается в Алматы, Шымкенте, Туркестане, Конаеве, а также в отдельных районах Алматинской, Жетісу, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской и других областях.