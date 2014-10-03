Общество
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Дождь с переходом в снег ожидает жителей северных и восточных областей. В этой связи синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК. 

Так, по данным РГП "Казгидромет" 3 и 4 октября в Акмолинской, Северо–Казахстанской, Павлодарской, Восточно–Казахстанской областях прогнозируются осадки – дождь со снегом, усиление западного ветра до 17–22 м/с. Аналогичная погода ждет и жителей Астаны, предупреждают синоптики.

4 октября в Южно–Казахстанской, Жамбылской, 4–5 октября в Алматинской областях местами возможен мокрый снег и усиление ветра. Температура ночью понизится до 0 –3 мороза, а днем не будет выше 7–12 тепла. Ночные заморозки придут 4–5 октября и в Кызылординскую область – до 0 –3 мороза.

Сегодня, 3 октября, в Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Южно–Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно–Казахстанской, днем в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях местами скорость ветра составит 15–20 м/с. В Западно–Казахстанской, Костанайской, Северо–Казахстанской областях местами ожидаются туман и усиление ветра.

Вместе с тем в ближайшие сутки на реках юга и юго–востока республики ожидаются колебания водности. На отдельных реках Восточно–Казахстанской области будут наблюдаться подъемы уровней воды.

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