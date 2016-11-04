Штормовое предупреждение объявлено в СКО

Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области на 5 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС СКО.
"По данным филиала РГП "Казгидромет", днем 5 ноября на территории
области ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами низовая
метель, гололед.
В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям по СКО КЧС МВД
РК рекомендует принять меры для обеспечения нормальной
жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС", – говорится в сообщении.
Особенно осторожными рекомендуют быть водителям транспортных средств.