Штормовое предупреждение объявлено в столице и двух областях РК

В Астане, Акмолинской и Кызылординской областях синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Днем 5-го, сутки 6-7 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточных направлений местами порывы 15-20 м/с. В Астане днем 5, 7 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90 %", - проинформировали в метеослужбе.
Вместе с тем, днем 5 августа на большей части Кызылординской области ожидается сильная жара 42°С, местами северо-восточный ветер 15-20 м/с, гроза, пыльная буря.
