Штормовое сообщение из-за жаркой погоды объявлено в некоторых областях Казахстана, передает Kazpravda.kz.
"Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара до 40–43 °C, на большей части Мангистауской, Актюбинской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях днем сохраняется сильная жара", – говорится в штормовом сообщении КЧС МВД РК.
По информации РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе и востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут местами дожди с грозами, порывистым ветром. Ночью на севере республики ожидается местами туман.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, гроза.
В Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами – гроза.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.
"Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара до 40–43 °C, на большей части Мангистауской, Актюбинской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях днем сохраняется сильная жара", – говорится в штормовом сообщении КЧС МВД РК.
По информации РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе и востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут местами дожди с грозами, порывистым ветром. Ночью на севере республики ожидается местами туман.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, гроза.
В Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами – гроза.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.