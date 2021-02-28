Штормовые предупреждения из-за тумана и гололеда объявлены по 13 областям Казахстана
В воскресенье практически на всей территории Казахстана синоптики прогнозируют туман, гололед, местами – дождь и снег, передает Kazpravda.kz.
По информации "Казгидромета", 28 февраля в Атырауской области ожидаются ночью на большей части региона и днем – местами осадки (дождь, снег), туман, гололед.
В Кызылординской области 28 февраля также местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем 28 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.
28 февраля ночью в Актюбинской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Актобе: 28 февраля ожидаются низовая метель, гололед.
В Западно-Казахстанской области 28 февраля местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Уральске 28 февраля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман.
Туман ожидается в воскресенье и в Туркестанской области.
28 февраля в Мангистауской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром местами туман, гололед. В Актау: 28 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Костанайской области в воскресенье местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В областном центре 28 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
28 февраля-1 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с. В Караганде: 28 февраля ожидается низовая метель. Днем ожидаются гололед, ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с. г. Жезказган: 28 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Днем ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с.
Днем 28 февраля в Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), местами метель, гололед, сутки 28 февраля местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре днем 28 февраля ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с
В Северо-Казахстанской области 28 февраля ожидаются местами туман, низовая метель. Днем местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 28 февраля ожидается низовая метель.
28 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки, днем местами сильные осадки (снег, дождь). Местами туман, гололед, метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Кокшетау: 28 февраля ожидаются осадки (снег, дождь). Туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.
27-28 февраля в Жамбылской области местами ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Также в воскресенье в регионе местами ожидается туман
Помимо этого в воскресенье по прогнозам синоптиков возможно возникновение неблагоприятных метеоусловий с возможным загрязнением атмосферного воздуха в городах Актау, Кызылорда, Шымкент, ночью - в Талдыкоргане.