Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей

В Астане из-за погоды полиция призвала автомобилистов заменить летние шины на зимние

Фото с сайта акимата Астаны

За использование летней резины в зимний период предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции

Согласно требованиям законодательства РК, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и лёгких грузовиков без зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах.

В полиции подчеркнули, что в Астане похолодание и гололёд нередко наступают раньше календарной зимы, поэтому водителям рекомендуют не откладывать замену шин до декабря.

Кроме того, Департамент полиции призывает проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и избегать резких манёвров.