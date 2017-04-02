Проблема малая



Одной из самых актуальных проб­лем для представителей малого бизнеса региона остается сдача различных отчетов. Как пояснили в клубе «Жас атамекен», который объединяет десятки начинающих предпринимателей региона, единого «бегунка» нет. То есть подразумевается, что ты, регистрируя, к примеру, ИП, уже знаешь кому из госорганов и какие отчеты и декларации должен сдавать.

Возьмем пример со сдачей стат­отчетов. В областном департаменте статистики нам не смогли сказать, должен ли наш еще не оформленный по закону ИП сдавать отчет сразу после регистрации. Вот юрлица в течение месяца первую бумажку принести должны, а к индивидуальным предпринимателям другой подход – они сдают отчеты согласно выборке. Попали вы в нее или нет, станет ясно только после того, как зарегистрируетесь в общей базе. «Обязательно позвоните, как зарегистрируетесь», – посоветовали в департаменте.

Наказание за такую промашку вполне существенное – непредоставление первичных статисти­ческих данных в органы статистики в установленный срок влечет штраф на физических лиц в размере десяти МРП, или 22 690 тенге. Чем крупнее предприятие, тем больше штраф. Средний бизнес за такое нарушение выплатит сразу 20 МРП, или 45 380 тенге.

– Понятно, что незнание законов не освобождает от ответственнос­ти, но проблема в низком уровне информированности есть. Не каждый проходит курсы предпринимательства в рамках госпрогармм. Да, ты зарегистрировался, взял на себя ответственность, но тебе никто не говорит, какую отчетность и куда ты должен сдать, каковы сроки. А штрафы для начинающего бизнесмена довольно существенны, – говорит президент клуба молодых предпринимателей Костанайской области Зарина Кокжанова.

В данном случае, считают предприниматели, наличие консультационных кабинетов не панацея. Возможно, стоит разработать специальные путеводители, которые позволили бы избежать многих проблем.

Проблема большая

Крупные компании также имеют сложности, но уже связанные с антимонопольным регулированием. К примеру, костанайская птицефаб­рика «Жас Канат 2006» с 2012 года прошла 11 мониторингов. Нарушений выявлено не было, но проверки с завидной регулярнос­тью назначаются вновь и вновь.

– Мы – «белая» компания и не против проверок, но на них отвлекается штат. Мы вынуждены держать дополнительных юрис­тов, бухгалтеров, потому что документы по запросу нужно предоставлять в течение двух недель, – говорит директор птицефабрики Кайрат Маишев.

В защиту госорганов можно привести ряд аргументов. К примеру, проверки назначают по обращениям. Да и отказать, скажем, населению, в том же антимонопольном ведомстве без оснований не имеют права. К примеру, цена на яйцо выросла, и население направило несколько жалоб. В ответ контролирующие органы просто вынуждены проводить расследования. Таковы требования закона.

То же самое касается налогового законодательства: контроль ведется согласно требованиям Кодекса. Одна из последних новинок – ведение реестра договоров аренды. Согласно этому требованию каждый, кто сдает в аренду производственные или торговые площади, отныне должен ежегодно подавать в департамент госдоходов налоговый отчет по специальной форме. И таких новинок каждый год все больше.

На фоне разговоров о снижении госрегулирования бизнеса действующие правила игры не устраи­вают многих. В Костанайской области руководители малых предприятий говорят, что сегодня для них «статистика» стала страшнее налоговой, которая при первом проступке хотя бы предупреждает. В департаменте статистики же сразу выписывают штраф. Такой карательный подход со стороны некоторых госорганов вынуждает предпринимателей отказываться от официальной работы, уходить в тень, либо нанимать профессиональных бухгалтеров. Вот только последний вариант не каждому начинающему бизесмену по карману.