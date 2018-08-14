Штраф в 1,5 млн тенге грозит родителям 8-летнего автоугонщика
Дело 8-летнего угонщика из Уральска рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. За трижды угнанные и разбитые сыном автомобили родителям придется заплатить почти 1,5 млн тенге штрафа, сообщает 24.kz.
Сам ребенок никак не объясняет свои странные поступки. В полиции проинформировали, что угонщик из благополучной семьи, у него хорошая успеваемость в школе. Его отец 30 лет проработал водителем автобуса, сейчас он на пенсии по инвалидности. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей".
"В планшете игры у него в основном эти машины, автобусы. Страсть у него такая. Я не знаю, откуда деньги брать. Пускай через суд с моей пенсии там как-то вычисляют. Я вообще ходить не могу", – сказал отец мальчика Александр Керцман.
"Здесь поднимается вопрос безопасности самого Николая и вопрос безопасности граждан нашего города. Поэтому мы сегодня на комиссии этот вопрос рассмотрим. Поднимем вопрос меры ответственности родителей. Дела возбуждены по факту угона. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причину того, что побудило Николая совершить угоны", – заявил начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.
Напомним, первый угон ребенок совершил 6 августа. На внедорожнике он въехал в другой легковой автомобиль. Спустя три дня он сел за руль микроавтобуса, а накануне Николая задержали снова. На этот раз он угнал машину с парковки собственной школы. Причем дважды, чтобы поймать малолетнего правонарушителя, полицейским пришлось объявлять план "Перехват". Все угнанные автомобили разбиты.