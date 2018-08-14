Происшествия
Штраф в 1,5 млн тенге грозит родителям 8-летнего автоугонщика
Дело 8-летнего угонщика из Уральска рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. За трижды угнанные и разбитые сыном автомобили родителям придется заплатить почти 1,5 млн тенге штрафа, сообщает 24.kz.

Сам ребенок никак не объясняет свои странные поступки. В полиции проинформировали, что угонщик из благополучной семьи, у него хорошая успеваемость в школе. Его отец 30 лет проработал водителем автобуса, сейчас он на пенсии по инвалидности. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей".

"В планшете игры у него в основном эти машины, автобусы. Страсть у него такая. Я не знаю, откуда деньги брать. Пускай через суд с моей пенсии там как-то вычисляют. Я вообще ходить не могу", – сказал отец мальчика Александр Керцман.

"Здесь поднимается вопрос безопасности самого Николая и вопрос безопасности граждан нашего города. Поэтому мы сегодня на комиссии этот вопрос рассмотрим. Поднимем вопрос меры ответственности родителей. Дела возбуждены по факту угона. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причину того, что побудило Николая совершить угоны", – заявил начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

Напомним, первый угон ребенок совершил 6 августа. На внедорожнике он въехал в другой легковой автомобиль. Спустя три дня он сел за руль микроавтобуса, а накануне Николая задержали снова. На этот раз он угнал машину с парковки собственной школы. Причем дважды, чтобы поймать малолетнего правонарушителя, полицейским пришлось объявлять план "Перехват". Все угнанные автомобили разбиты.

Популярное

Все
Браво, Елена!
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Миграционный «маятник»
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
О полицейских буднях
Как бороться с саранчой
Пайзы времен Золотой Орды
Праздник в честь земляков
Дорога в облака
Удерживать и не поднимать
Чтоб товары не дорожали
Шанс еще есть
Посол разъяснил ситуацию
Победа ко Дню столицы
Смерть ребенка — высшая проблема
«Болевые точки» Алматы
Наши юниоры на кортах
Переобучат и трудоустроят
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Страна трудолюбивых
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Происшествия
Повешенным нашли постояльца дома престарелых в Уральске
Происшествия , Видеогалерея
С необычным оружием ограбили игровой клуб в Туркестане – ви…
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из…
Происшествия
Павлодарка сожгла дом соседки из-за ревности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]