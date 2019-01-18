Штраф в размере двух миллионов тенге грозит живодеру из Мангистау

Общество
Тушку дикой кошки обнаружили в автомобиле жителя села Шетпе Мангистауской области. Мужчине может грозить штраф до двух миллионов тенге, сообщает Inaktau.kz.
По предварительным данным, дикая кошка погибла насильственной смертью. Однако сказать, к какому именно семейству она относится, специалисты пока не могут. По их предположениям, животное может быть барханной, песчаной или дикой степной кошкой.
"Пока точно сказать нельзя, но мы склоняемся, что это дикая степная кошка. В степи много кошек - каракалы, манулы, барханные коты. По результатам биологической экспертизы, на которую мы отправим эту тушку, будет точно известно. Дальше продолжим все процессуальные действия", – сообщил старший специалист региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Адильбек Бектилеу.
Сейчас тушку кошки отправили на экспертизу, и если будет доказано, что животное относится к краснокнижному виду, то житель Шетпе понесет ответственность и заплатит штраф до двух миллионов тенге.
По предварительным данным, дикая кошка погибла насильственной смертью. Однако сказать, к какому именно семейству она относится, специалисты пока не могут. По их предположениям, животное может быть барханной, песчаной или дикой степной кошкой.
"Пока точно сказать нельзя, но мы склоняемся, что это дикая степная кошка. В степи много кошек - каракалы, манулы, барханные коты. По результатам биологической экспертизы, на которую мы отправим эту тушку, будет точно известно. Дальше продолжим все процессуальные действия", – сообщил старший специалист региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Адильбек Бектилеу.
Сейчас тушку кошки отправили на экспертизу, и если будет доказано, что животное относится к краснокнижному виду, то житель Шетпе понесет ответственность и заплатит штраф до двух миллионов тенге.