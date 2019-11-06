Штраф за управление авто без прав могут увеличить в пять раз в Казахстане

Общество
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Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Inform.kz.   

Как отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроектом вносятся поправки в части исключения отдельных административных правонарушений в связи с возможностью рассмотрения регулируемых ими отношений в гражданско-правовом или дисциплинарном порядке.

В частности, как отмечено в заключении Комитета, законопроект предусматривает: снижение размеров штрафных санкций, замену существующих административных взысканий на менее репрессивные, расширение применения наименее тяжкого административного взыскания в виде предупреждения и многое другое.

"По предложению депутатов увеличены штрафные санкции за отдельные нарушения в сфере дорожного движения. К примеру, лицо, лишенное водительских прав, за управление транспортным средством будет оштрафовано на 50 МРП. Сейчас такой штраф составляет 10 МРП. Также с 20 до 70 МРП увеличен штраф за повторное совершение такого нарушения. Эта поправка принята для обеспечения безопасности казахстанцев на дорогах", – пояснил Канат Мусин.

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