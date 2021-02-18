Общество
Штраф за жестокое обращение с животными увеличат до 5,8 млн тенге
В Казахстане предложено увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 2 000 МРП, сообщает Kazpravda.kz.

"Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК законопроект "Об ответственном обращении с животными". Документ содержит нормы, которые призваны способствовать формированию ответственного владения животными и гуманного обращения с ними", - проинформировали в МЭГПР РК.

После принятия законопроекта будут ужесточены требования при использовании животных в культурно-зрелищных, развлекательных, демонстрационных целях, а также к содержанию и разведению экспериментальных животных, используемых для проведения научных исследований, биологического тестирования, учебного процесса и в медицинских целях, отметили в пресс-службе.

Кроме того, общественники дополнительно планируют внести предложение о добавлении в действующее законодательство нормы по запрету демонстрации, распространения печатной, аудиовизуальной продукции, пропагандирующей нанесение травм и увечий животным, их умерщвления, запрещению боев животных, а также иных форм пропаганды жестокого обращения с ними.

Также заинтересованными государственными органами предлагается увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 2 000 МРП, либо назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Для этого потребуется внести изменения в статью 316 Уголовного кодекса.

Вместе с тем, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек предложено увеличить штраф до 20 МРП путем ужесточения статьи 408 Административного кодекса, добавили в Минэкологии.

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