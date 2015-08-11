Штрафовать водителей за въезд на "автобусную линию" начали в Астане

Полиция Астаны начинает регистрировать нарушения за въезд на автобусные линии. Об этом сообщили сегодня на брифинге представители управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Астаны и управления административной полиции ДВД Астаны, передает Kazpravda.kz
.
"С 11 августа выделенные полосы для автобусов по проспекту Бауыржана Момышулы и по улице Богенбай батыра начинают работать в полноценном режиме. Штраф за первое нарушение составляет 5 МРП, что равно 9 910 тенге", – сказала пресс-секретарь ТОО "Астана LRT".
Отмечается, что право передвижения по выделенной полосе, помимо маршрутного общественного транспорта, предоставляется экстренным службам с включенными проблесковыми маячками. Контроль над этим соблюдается дорожными полицейскими.
"С 26 июля был произведен запуск первого этапа отдельных выделенных для автобусов полос. Можно сказать, что в первые дни было очень много нарушений. Сейчас водители уже начали привыкать", – отметил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД города Бахытжан Алтыбай.
Он пояснил, в каких условиях можно заезжать за желтую линию.
"Разрешается проезд за линию для посадки и высадки пассажиров только в специально отведенных местах, где есть "разрыв". Но водитель не должен препятствовать движению общественного транспорта", – разъяснил правила маневров подполковник полиции.
Подполковник Алтыбай добавил, что сегодня автобусами пользуется треть жителей столицы, поэтому приоритет движения маршрутного транспорта можно считать обоснованным и даже необходимым.
В связи с этим до конца года в столице появятся еще несколько улиц с выделенными для автобусов полосами.
Напомним, что в конце июля в Астане был внедрен пилотный проект по организации на дорогах выделенной полосы для движения городского общественного транспорта Bus Lane, по которым сегодня передвигаются 17 маршрутов общественного транспорта.