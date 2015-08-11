Штрафовать водителей за въезд на "автобусную линию" начали в Астане

Общество
Айдар Утешев
Фото Марата КУРАКОВА
Полиция Астаны начинает регистрировать нарушения за въезд на автобусные линии. Об этом сообщили сегодня на брифинге представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны и управления административной полиции ДВД Астаны, передает Kazpravda.kz.

"С 11 августа выделенные полосы для автобусов по проспекту Бауыржана Момышулы и по улице Богенбай батыра начинают работать в полноценном режиме. Штраф за первое нарушение составляет 5 МРП, что равно 9 910 тенге", – сказала пресс-секретарь ТОО "Астана LRT".

Отмечается, что право передвижения по выделенной полосе, помимо маршрутного общественного транспорта, предоставляется экстренным службам с включенными проблесковыми маячками. Контроль над этим соблюдается дорожными полицейскими.

"С 26 июля был произведен запуск первого этапа отдельных выделенных для автобусов полос. Можно сказать, что в первые дни было очень много нарушений. Сейчас водители уже начали привыкать", – отметил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД города Бахытжан Алтыбай.

Он пояснил, в каких условиях можно заезжать за желтую линию.

"Разрешается проезд за линию для посадки и высадки пассажиров только в специально отведенных местах, где есть "разрыв". Но водитель не должен препятствовать движению общественного транспорта", – разъяснил правила маневров подполковник полиции.

Организаторы встречи подчеркнули, что появление автобусных полос является необходимостью, так как треть жителей Астаны пользуются общественным транспортном.

Подполковник Алтыбай добавил, что сегодня автобусами пользуется треть жителей столицы, поэтому приоритет движения маршрутного транспорта можно считать обоснованным и даже необходимым.

В связи с этим до конца года в столице появятся еще несколько улиц с выделенными для автобусов полосами.

Напомним, что в конце июля в Астане был внедрен пилотный проект по организации на дорогах выделенной полосы для движения городского общественного транспорта Bus Lane, по которым сегодня передвигаются 17 маршрутов общественного транспорта.

